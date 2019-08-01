Полицейский погиб при нападении неизвестного в Сургуте

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте, один из них погиб, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД РФ.

Около 22:40 (20:40 по московскому времени) в дежурную часть полиции сообщили о подозрительном гражданине во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и попытались его задержать.

Злоумышленник активно сопротивлялся и ранил ножом сотрудника полиции сержанта Ханова и его сослуживца. Ранение Ханова оказалось смертельным. Второй сотрудник полиции уничтожил нападавшего из огнестрельного оружия.