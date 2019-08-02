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Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным следствия, накануне вечером полицейские приехали по вызову во двор на улице Пушкина для "предотвращения противоправных действий" пьяного 37-летнего мужчины. При задержании он набросился с ножом на двух сотрудников полиции, один из которых умер на месте от полученных ран. Второй раненный полицейский применил табельное оружие на поражение и убил нападавшего.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным УМВД по ХМАО, жизни 27-летнего младшего лейтенанта Александра Царегородцева, получившего несколько ножевых ранений, ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, он находится в общей палате.

Сургут

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