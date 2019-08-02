МЧС проверит, был ли убийца сургутского полицейского сотрудником ведомства

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку в связи с появившейся информацией о том, что напавший накануне на сотрудников полиции житель Сургута работал в ведомстве, сообщили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в пятницу.

Там уточнили, что информация об этом поступила из СМИ и соцсетей. В подразделение, где мог работать виновник гибели полицейского, направлена комиссия. В пресс-службе пообещали принять "самые серьезные меры" в отношении руководства сургутского МЧС, если выяснится, что это правда был их сотрудник.

В управлении СКР и в УМВД по региону эту информацию не комментируют.

Вечером 1 августа пьяный 37-летний житель Сургута напал с ножом на двух сотрудников полиции, приехавших по вызову. Один из полицейских погиб от полученных ранений на месте происшествия, другой, будучи раненным, убил нападавшего из табельного оружия.

По факту нападения на сотрудников МВД возбуждено дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).