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Судебные приставы не пустили женщину-пилота в первый международный рейс из-за долгов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве судебные приставы задержали в аэропорту жительницу Пушкина - второго пилота авиакомпании, которая должна была отправиться в первый для нее международный рейс. Чтобы получить право на работу ей пришлось в тот же день погасить более 1 млн рублей задолженности по более чем ста штрафам, сообщили в пресс-службе Петербургского управления службы судебных приставов.

Должницей оказалась женщина 1993 года рождения. В ее отношении было возбуждено 127 исполнительных производств, больше ста из которых были связаны с нарушениями скоростного режима на дорогах и правил парковки. Также у нее были долги по налогам и перед банками. Ей отправляли исполнительные документы о выплате задолженности, но она на них не реагировала. Тогда ей ограничили выезд за границу.

В день задержания она заплатила долги в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора, вынесенного за невыплату остальных штрафов и долгов в срок.

Петербфрг УФССП

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