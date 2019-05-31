Должник по алиментам спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым

Теперь ему грозит уголовное дело

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Астрахани судебные приставы объявили в розыск мужчину, задолжавшего больше 200 тысяч рублей алиментов. Его нашли на кладбище в могиле и взяли с него объяснения. Теперь ему грозит уголовное преследование, сообщила пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Разыскиваемый не платил алименты, к приставу по вызову не являлся и по адресу регистрации не проживал. В ходе разыскных мероприятий приставы узнали, что он работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Судебный пристав поехал на кладбище на проверку.

Должник, увидев пристава, лег в разрытую могилу и закрыл глаза. После того, как к нему обратились по имени и отчеству, он "вернулся к жизни", отмечает пресс-служба.

Так как ранее он был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, сейчас в его отношении проводят процессуальную проверку. По итогам на него могут завести уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".