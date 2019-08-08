В США подали иск против Apple за прослушивание частных разговоров Siri

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В США подали первый иск против Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg.

Иск был подан на фоне скандала после того, как в конце июля в СМИ распространилась новость о том, что устройства Apple подслушивали разговоры людей с врачами, бизнес-сделки, разговоры наркоторговцев и даже поведение людей в постели. Оказалось, что аудиозаписи сопровождаются метаданными, в том числе местоположением во время записи, контактами пользователя, историей поиска и другими данными, по которым теоретически можно было установить, кто ведет диалог.

От Apple потребовали удалить все записанные команды пользователей голосовому помощнику Siri. Кроме этого, в иске идет речь и о материальной компенсации, ее размер не уточняется. Иск коллективный, к нему могут присоединиться все желающие, кто пользуется устройствами с Siri.

В Apple заявили, что небольшая доля анонимных записей с запросами к Siri попадают к подрядчикам для того, чтобы они могли прослушать сообщение и оценить, как хорошо Siri справилась с диалогом. Это делалось для того, чтобы помогать голосовым помощникам учиться. В компании заверили, что подрядчики не разглашают полученную информацию и не получают идентификатор Apple ID, который позволяет точно связать запись с конкретным пользователем.

Однако спустя неделю из-за большого общественного интереса Apple все же решила приостановить программу оценки качества Siri по всему миру. Компания пообещала обновить программное обеспечение, которое позволит пользователям отказываться от участия в такой программе. После этого их сообщения не будут прослушиваться посторонними людьми.

Голосовой помощник Siri с 2011 года встраивается в различные устройства Apple: смартфоны, компьютеры, умные колонки. Во многих из них Siri, как и почти все другие голосовые помощники, работает в режиме ожидания активационной фразы "Привет, Сири" или "Hey Siri". Услышав это, устройство начинает записывать речь пользователя, отсылать данные на сервер Apple для обработки, а затем озвучивает ответ или выполняет действие. Таким образом, активационная фраза как бы позволяет пользователю контролировать, что из его разговоров попадает на сервера компании-разработчика, а что остается только между ним и собеседником.

Однако источник газеты Guardian, участвовавший в программе контроля качества Apple, рассказал, что ему доводилось прослушивать и случайные сообщения. По его словам, Siri иногда принимает за свое имя звук расстегивающейся молнии на одежде и включает запись, когда пользователь не ожидает.