В 2020 году в России появится стандарт школьной формы

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В 2020 году планируется утвердить в России предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму, сообщают "Извести" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Стандарт предполагает специальные требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Учтена будет и усадка ткани, а также образование катышков. Причем требования будут даже более строгими, чем выдвигаемые к обычной детской одежде.

Как пояснил Мантуров, регулирование этой сферы необходимо, чтобы избежать "эффекта скафандра", когда форма шьется из качественной ткани, но подкладка все равно производится из синтетики и кожа ребенка не дышит.

В Роскачестве рассказали, что сейчас это основные нарушения, которые выявляются при анализе такой одежды: в составе заявлены натуральные волокна, но их нет. Кроме того, в 2018 году обнаруживались отклонения по воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани верха.

В Росстандарте объяснили, сейчас в законодательстве вообще нет такого определения как школьная форма. На рынке лишь продаются вещи, внешне похожие на школьную форму, но при этом не подходящие для ежедневной носки. Между тем, учреждения, которые сами закупают форму, могут выбрать тип одежды, который считают наиболее подходящим. И чаще всего это самые дешевые варианты.

Планируется, что введение ПНСТ будет временным и позволит проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа. Когда ГОСТ будет принят, называть свой товар "школьной формой" производители смогут только при соблюдении его норм.