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Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Девочка из Ингушетии, подвергавшаяся жестокому обращению в семье тети, после ампутации правой руки ведет себя активно, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Это небо и земля - какой я впервые ее увидела в реанимации и какая она сейчас. Айша - веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли. Единственное, что меня удивило - это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна. Все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба в пятницу.

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Кузнецова обсудила с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем план лечения девочки.

Она добавила, что уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии оформила на себя временную опеку над ребенком. "Мы сейчас ищем того, кто бы в дальнейшем взял заботы о малышке, но до окончания следственных действий эти решения быть приняты не могут", - сказала Кузнецова.

7 августа маленькой пациентке ампутировали предплечье правой руки. Врачи надеются, что после лечения ей удастся установить протез.

4 июля в детскую больницу в Ингушетии привезли семилетнюю девочку со множеством травм, в том числе переломами и гангреной рук, позже ее направили на лечение в Москву.

За причинение тяжкого вреда здоровью девочки арестовали Макку Ганиеву - ее тетю по линии отца, в семью которой ребенка отдали без оформления документов об опеке. Следствие выяснило, что с ноября 2018 года женщина систематически била племянницу ремнем и отрезком шланга по голове и телу.

Ингушетия Анна Кузнецова

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