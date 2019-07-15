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Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Машина скорой помощи на территории НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В настоящий момент поступают десятки звонков от людей с вопросами о состоянии девочки, о том, как ее можно удочерить. Неравнодушные люди приносят в НИИ угощение для ребенка и, конечно, игрушки", - рассказала она.

Решение о том, кому передавать девочку, будет принято после ее выписки из больницы, пояснила Кузнецова, подчеркнув, что решение это будет "в интересах ребенка".

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Позже по подозрению в истязании ребенка задержали ее тетю по линии отца. Следствие установило, что женщина систематически избивала ребенка. Ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.

Выяснилось, что девочку передали в семью тетки без оформления документов об опеке. СМИ сообщали, что родственники отца отняли ребенка у матери после их развода.

Сейчас девочку лечат в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. У ребенка диагностировали сухой некроз тканей правой кисти, ей грозит ампутация.

Ингушетия

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