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Врачи ампутировали руку искалеченной ингушской девочке

Ей удалили омертвевшие ткани - кисть и предплечье, локоть врачи надеются сохранить

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии провели ампутацию предплечья ингушской девочке, которую в начале июля госпитализировали со следами пыток и начавшимся некрозом, сообщила пресс-служба института.

Ей удалили омертвевшую часть руки - кисть и предплечье. "Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", - говорится в пресс-релизе.

Врачи надеются, что удастся сохранить ей локтевой сустав.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Москвы Дмитрий Выборнов сообщил, что врачи "практически полностью уверены в сохранности плеча и верхнего предплечья". Это позволит использовать сформированную культю для протезирования.

Семилетнюю девочку 4 июля доставили детскую клиническую больницу Ингушетии с переломами, ожогами, синяками и гангреной рук. Затем ее перевели на лечение в Москву.

Ребенок воспитывался в доме сестры отца, ее родители развелись, тетка не оформляла опеку над ней. Женщину арестовали. По версии следствия, с ноября 2018 по 3 июля 2019 года она систематически била ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и телу.

Ингушетия Москва

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