Против признания Соколова независимым директором СД "Аэрофлота" выступил только экс-глава МТС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" признал экс-министра транспорта РФ Максима Соколова независимым членом совета. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания, состоявшегося в четверг. Не согласился только экс-глава МТС Василий Сидоров, он сам является независимым директором в "Аэрофлоте".

В сообщении говорится: "признать Максима Соколова, члена совета директоров ПАО "Аэрофлот", независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером ПАО "Аэрофлот". Под такими критериями имеется в виду то, что Соколов входит в советы директоров более чем двух подконтрольных РФ юрлиц: АО "Зарубежнефть" и ПАО "Транснефть" , также он член набсовета ГК "Автодор".

Отмечается, что не обнаружено иных критериев связанности с ПАО "Аэрофлот", государством, существенным контрагентом или конкурентом ПАО "Аэрофлот". "Совет директоров считает, что такая связанность Соколова с существенным акционером ПАО "Аэрофлот" является формальной, учитывая его профессиональный опыт, деловую репутацию и профессиональные познания, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения", - говорится в сообщении.

Статус независимого директора в совете "Аэрофлота" Соколову ранее присвоило правительство РФ. Такое распоряжение в конце июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В тексте документа говорилось, что это "предложение Минтранса России, согласованное с Минэкономразвития".

Соколов возглавлял Минтранс в 2012-2018 годах. В совет директоров "Аэрофлота", выдвинутый правительством, он вошел в конце 2018 года, уже будучи гендиректором строительной группы ЛСР. В настоящее время Соколов - первый замглавы этой компании.

"Аэрофлот" сообщил, что в голосовании по вопросу о признании Соколова независимым директором приняли участие все 11 членов совета. Против проголосовал только один из них - гендиректор ООО "Арида", экс-глава МТС Василий Сидоров. С октября 2018 года Сидоров, сам будучи независимым директором, представляет в совете авиакомпании инвестфонды. При этом в предыдущие годы он выдвигался в совет "Аэрофлота" как независимый директор по правительственному списку.

Совет директоров "Аэрофлота" в действующем составе был утвержден на годовом собрании акционеров в июне. Новыми членами стали заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка. Оба - выдвиженцы от государства, в совет "Аэрофлота" они были номинированы впервые. В совете они сменили гендиректора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина (номинировался от РФ) и гендиректора лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" Романа Пахомова (выдвигался от своей же компании).

Сохранили места в совете, помимо Соколова и Сидорова, действующий министр транспорта Евгений Дитрих (возглавляет совет), первый зампред - член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (независимый).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,1% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 35,7% - у институциональных инвесторов, еще 4,3% составляют пакет казначейских акций.