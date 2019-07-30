Экс-глава Минтранса Соколов стал независимым директором "Аэрофлота"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство присвоило экс-министру транспорта РФ Максиму Соколову статус независимого директора в совете директоров "Аэрофлота".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Соколов возглавлял Минтранс в 2012-2018 годах. В совет директоров "Аэрофлота", выдвинутый правительством, он вошел в конце 2018 года уже в статусе гендиректора строительной группы ЛСР. В настоящее время Соколов - первый замглавы ЛСР, пост гендиректора в июне вернул себе ее основной владелец Андрей Молчанов. В биографической справке на сайте "Аэрофлота" указано, что с 2018 года по настоящее время Соколов также входит в советы "Зарубежнефти" и "Транснефти".

В совете "Аэрофлота" сейчас два независимых директора - глава ООО "Арида", экс-президент МТС Василий Сидоров и управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской.

В действующем составе совет авиакомпании был утвержден на годовом собрании акционеров в конце июня. В него вошли 13 человек, новыми членами стали заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка. Оба - выдвиженцы от государства, в совет "Аэрофлота" они были номинированы впервые.

Главу совета компании планируется избрать на заседании 31 июля.