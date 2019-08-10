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В результате взрыва на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В пятницу вечером на окраине города Сунжа произошел взрыв на газовой заправке, шестеро пострадавших в результате происшествия госпитализированы, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, один из пострадавших находится в критическом состоянии. "Мужчина получил 100% ожогов, врачи борются за его жизнь", - сообщил источник.

Он отметил, что все пострадавшие получили серьезные травмы, они госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу. Среди пострадавших - пять женщин и один мужчина, трое из них находятся в реанимации. Информации о погибших нет.

Также стало известно, что машина "Лада Приора", двигавшаяся мимо, получила повреждения от взрывной волны. Люди в ней не пострадали.

Ранее сообщил представитель Сунженской центральной районной больницы сообщал о четырех пострадавших.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и следствия. Пожар на АЗС потушен.

Ингушетия Сунжа

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