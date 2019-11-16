Умер второй пострадавший при взрыве на заправке в Ингушетии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Скончался еще один из пострадавших при взрыве газа в августе на автозаправочной станции в Сунже, сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"В больнице умер несовершеннолетний житель города Сунжа Руслан Бекботов, получил стопроцентные ожоги при пожаре на заправке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала сентября он находился на лечении в Ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

В мэрии Сунжи агентству подтвердили факт смерти молодого человека.

Ночью 9 августа на заправочной станции в городе Сунжа в емкости для хранения сжиженного газа произошло возгорание. В результате инцидента семь жителей республики получили ожоги различной степени тяжести, взрывной волной повредило проезжавшую мимо "Ладу Приору".

Сначала пострадавшие были доставлены в Сунженскую районную больницу, троих из них через некоторое время были перевезли в Чечню. В начале сентября двух человек спецбортом МЧС из Чечни транспортировали в Ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

4 октября ингушская прокуратура обнародовала итоги проверки по факту взрыва, а также сообщила об одном погибшем.

По данным надзорного ведомства, на заправке нарушались нормы и правила промышленной безопасности. В отношении технического директора ООО возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей с приостановлением деятельности АГЗС на 90 суток.

Кроме того, были выявлены нарушения требований правил противопожарного режима. В связи с этим против юрлица и его технического директора прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по которым назначены штрафы на общую сумму 156 тысяч рублей.