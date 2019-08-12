Пассажирский самолет с треснувшим стеклом сел в Петропавловске-Камчатском

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лобовое стекло треснуло у пассажирского самолета Ан-24 во время полета с севера Камчатки в главный аэропорт региона, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Инцидент произошел в понедельник вечером по местному времени, когда самолет летел по маршруту Тиличики - Петропавловск-Камчатский (Елизово). На его борту находились порядка 30 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что люди в результате авиапроисшествия не пострадали, самолет благополучно приземлился в аэропорту Петропавловска-Камчатского.