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Самолет с пассажирами аварийно сел на Камчатке из-за остановки двигателя

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Петропавловск-Камчатский из села Тиличики во вторник доставят пассажиров самолета ЯК-40, который накануне совершил аварийную посадку, сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

"Самолет ЯК-40 "Камчатского авиационного предприятия" выполнял рейс из аэропорта "Тиличики" в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село", - говорится в сообщении.

Двигатель заглох на 25-й минуте полета, на борту самолета находились 13 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

"Проверку авиаинцидента проводит камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации. Также проводится расследование по данному факту. Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

Каюмов уточнил, что во вторник в Тиличики вылетел другой самолет, совершающий плановый рейс. Он заберет обратно в Петропавловск-Камчатский и пассажиров аварийного рейса.

Петропавловск-Камчатский Камчатский край

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