Роскосмос опроверг прогноз НАСА об угрозе космического мусора для МКС

Нет необходимости маневрировать для уклонения от мусора

Центр управления полетами ЦНИИмаш Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Расчеты баллистиков Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) опровергли прогнозы НАСА о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести маневр уклонения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

"Специалисты Госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", – говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что "безопасности станции и экипажа ничего не угрожает".