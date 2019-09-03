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Роскосмос опроверг прогноз НАСА об угрозе космического мусора для МКС

Нет необходимости маневрировать для уклонения от мусора

Роскосмос опроверг прогноз НАСА об угрозе космического мусора для МКС
Центр управления полетами ЦНИИмаш
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Расчеты баллистиков Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) опровергли прогнозы НАСА о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести маневр уклонения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

"Специалисты Госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", – говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что "безопасности станции и экипажа ничего не угрожает".

Роскосмос НАСА МКС

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