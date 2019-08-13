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РФ объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского представителя во Львове, сообщили во вторник в МИД РФ.

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, украинские спецслужбы еще в мае 2019 года "устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata".

В МИД РФ отметили, что СБУ три месяца не обнародовала эту информацию. "Видимо, (это) связано с внутриполитическими играми на Украине", - заявили в российском дипведомстве.

На Смоленской площади заявили, что Украина не предъявила доказательств того, что деятельность российского дипломата была противоправной и выходила за рамки профессиональных обязанностей, связанных с работой консульства.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в МИД РФ.

Ранее во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что контрразведка СБУ в Львовской области обнаружила местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их "российскому разведчику под дипломатическим прикрытием".

По данным СБУ, оперативники установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ в Львове".

МИД Украины объявил российского дипломата персоной нон грата и выдворил из страны.

РФ Украина

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