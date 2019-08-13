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Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На Украине объявили персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове.

Контрразведка Службы безопасности Украины в Львовской области посчитала дипломата шпионом и объявила его персоной нон грата. Он покинул территорию Украины.

В СБУ полагают, что дипломат являлся российским разведчиком, работающим под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове. Он якобы получал разведданные для спецслужб РФ от местного жителя во Львовской области.

Как отмечается в сообщении СБУ, информация касалась политических и общественных деятелей, подразделений вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органов, а также иностранных военных инструкторов в западном регионе страны.

Гражданина Украины обвинили в госизмене, и направили материалы дела в суд.

Украина Львов МИД РФ

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