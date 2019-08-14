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Православные отмечают Медовый Спас и вступают в пору Успенского поста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - У православных верующих в среду начинается двухнедельный Успенский пост, который установлен в память о земной кончине Богородицы в 48 году нашей эры.

Пережив своего Сына Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела эти годы в подвигах молитвы и поста, поэтому празднику Успения у православных также предшествует постный период.

По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому: в ближайшие две недели не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты. В субботу и воскресенье разрешено растительное масло, и только один раз за весь пост разрешается вкушать рыбу - в праздник Преображения Господня.

В этом году период поста окажется на день длиннее, чем обычно, так как окончание постного времени (праздник Успения Богородицы) приходится на среду, из-за чего этот день - также рыбный, и разговение будет перенесено на следующий день.

Начало Успенского поста на Руси именуется также Медовым Спасом. В это время начинали собирать мед и освящали его в храмах. На Медовый Спас не только освящается мед, но и совершается малое освящение воды - в память о Крещении Руси.

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