В Дагестане при падении машины с обрыва погиб подросток

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Дагестане в субботу произошла автоавария, в результате которой погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Дагестана.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в селении Гочоб в Чародинском районе около 18:00. Автомобиль УАЗ упал с обрыва, погиб подросток примерно 11-и лет. Его отец, который также находился в салоне, пострадал, его доставили в больницу, сказали в полиции.

По данным пресс-службы, в машине находились только двое.

Обстоятельства происшествия выясняются.