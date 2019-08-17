Поиск

Что произошло за день: суббота, 17 августа

ДТП с автобусом в Перми, митинг коммунистов в Москве и политическая позиция диснеевской актрисы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Перми в здание врезался автобус, когда в нем находилось около 50 пассажиров. По предварительным данным, один человек погиб, еще 32 госпитализированы. Власти города сообщают, что ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса.

- МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321. По словам источника, "исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем". Между тем, эксперт, комментируя эти сообщения, заявил, что предсказать движение птиц невозможно, поэтому предупреждение диспетчеров не является поводом к отказу от полета.

- Около 4 тыс. человек собрались на согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова. Лидер партии Геннадий Зюганов призвал поддержать кандидатов от КПРФ и выступил за "восстановление Советского Союза в новом облике". Также в субботу сторонники незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму провели на улицах столицы серию одиночных пикетов. Акции прошли в спокойной обстановке.

- Экранизации "Мулан" пригрозили бойкотом из-за поддержки актрисой полиции Гонконга. Исполнительница главной роли в новом фильме Disney Лю Ифэй написала в соцсети, что поддерживает полицию Гонконга. На нее обрушились с критикой пользователи твиттера, недовольные тем, что она не осудила жесткие разгоны демонстраций.

Новости

Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Власти Перми сообщили, что автобус врезался в здание из-за неисправности

Власти Перми сообщили, что автобус врезался в здание из-за неисправности

Автобус въехал в здание в Перми, пострадали около 20 человек

Врачи не увидели необходимости в госпитализации пилота аварийного А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

Эксперт не увидел для пилотов смысла отменять взлет при появлении птиц

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на следующей неделе войдет в Средиземное море

МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321

Самолет с 13 пассажирами вернулся в Хабаровск совершил экстренную посадку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');