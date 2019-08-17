Что произошло за день: суббота, 17 августа

ДТП с автобусом в Перми, митинг коммунистов в Москве и политическая позиция диснеевской актрисы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Перми в здание врезался автобус, когда в нем находилось около 50 пассажиров. По предварительным данным, один человек погиб, еще 32 госпитализированы. Власти города сообщают, что ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса.

- МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321. По словам источника, "исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем". Между тем, эксперт, комментируя эти сообщения, заявил, что предсказать движение птиц невозможно, поэтому предупреждение диспетчеров не является поводом к отказу от полета.

- Около 4 тыс. человек собрались на согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова. Лидер партии Геннадий Зюганов призвал поддержать кандидатов от КПРФ и выступил за "восстановление Советского Союза в новом облике". Также в субботу сторонники незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму провели на улицах столицы серию одиночных пикетов. Акции прошли в спокойной обстановке.

- Экранизации "Мулан" пригрозили бойкотом из-за поддержки актрисой полиции Гонконга. Исполнительница главной роли в новом фильме Disney Лю Ифэй написала в соцсети, что поддерживает полицию Гонконга. На нее обрушились с критикой пользователи твиттера, недовольные тем, что она не осудила жесткие разгоны демонстраций.