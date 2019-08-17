Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Одиночный пикет в Москве в поддержку Константина Котова, обвиняемого в нарушениях на митинге 10 августа Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных на недавних несанкционированных акциях оппозиции проходит в Москве в субботу.

Одиночные пикеты продолжаются уже более двух часов в трех местах в центре города - у памятника Владимиру Шухова на Владимирском бульваре, у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежды Крупской на площади Сретенских ворот.

Также несколько пикетчиков вышли на Старый Арбат, по которому они затем прошли группой, выкрикивая лозунги, полиция им не препятствовала.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", в общей сложности на пикеты у памятников вышли несколько десятков человек, которые поочередно сменяют друг друга. Среди пикетчиков были, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар, политолог Леонид Гозман, незарегистрированный кандидат в столичную думу Александр Соловьев, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, а также зарегистрированный решением суда кандидат в Мосгордуму от "Яблока" Сергей Митрохин.

Также к памятникам приходил член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Участия в пикете он не принимал.

Призывы на плакатах пикетирующих в основном касаются требования соблюдать Конституцию РФ, а также освободить задержанных на недавних протестных акциях по обвинению в организации массовых беспорядков.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.

Одиночное пикетирование, не требующее санкции столичных властей, проходит спокойно. Правоохранителями усилили меры безопасности на Бульварном кольце, но никаких инцидентов не отмечено.