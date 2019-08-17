Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 20:20 по местному времени, один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние).

Ранее сообщалось о 17 пострадавших и одном погибшем.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что авария произошла около 16:10 (14:10 по Москве), автобус номер 53 двигался по улице Новогайвинская города и въехал в здание.

Как рассказали в мэрии Перми, ДТП, предварительно, произошло из-за технической неисправности автобуса. По данным администрации, в нем находилось 59 человек. Глава города поручил отстранить перевозчика от работы на маршрутах до окончания проверки.