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Швейцарские истребители сопроводили до своей границы самолет делегации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее актом гостеприимства

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Два самолета швейцарских ВВС некоторое время на близком расстоянии сопровождали направляющийся из Москвы в Марсель самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия", передал корреспондент "Интерфакса.

На борту самолета находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации. Они будут сопровождать президента РФ Владимира Путина в ходе его рабочей поездки для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Самолеты, на которых был четко виден флаг Швейцарии, приблизились к российскому лайнеру. После того, как он покинул воздушное пространство Швейцарии, истребители прекратили сопровождение.

Члены экипажа, отвечая на вопрос "Интерфакса", сообщили, что ситуация штатная.

Путин прибудет во Францию другим самолетом.

Находившийся на борту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал знаком гостеприимства сопровождение швейцарскими истребителями борта российской делегации.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноту и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", - сказал Песков.

Аналогичная ситуация с самолетом специального летного отряда произошла в ноябре 2016 года. Швейцарские истребители также сопровождали борт с членами делегации и "кремлевским пулом", направлявшийся на саммит АТЭС в Перу. Позже посольство России в Женеве направило ноту в швейцарский МИД с просьбой разъяснить действия ВВС страны.

Путин, комментировавший в Перу этот инцидент, призвал считать его "почетным эскортом".

В прошлом году истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолет с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова, возвращавшийся из Женевы в Москву.

РФ Франция Швейцария

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