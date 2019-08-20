Двое детей пропали на реке в ХМАО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Двое детей, которые отправились на рыбалку на лодке, пропали без вести на реке Ляпин в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщается в сводке краевого управления "Центроспас-Югория" во вторник.

Сообщение о том, что по реке Ляпин в районе поселка Саранпауль плывет пустая лодка, поступило накануне. Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что двое детей отправились на моторной лодке "Казанка" на рыбалку и пропали.

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