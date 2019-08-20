На Дальнем Востоке оказался подтопленным 61 населенный пункт

Жители Биробиджана на территории подтопленного частного дома Фото: Александр Музыка/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В результате прохождения паводка на Дальнем Востоке подтопление затронуло 61 населенный пункт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Паводок охватил 13 населенных пунктов в Приморском крае, 22 - в Хабаровском, семь - в Амурской области, 19 - в Еврейской автономной области. Подтопленными остаются 576 жилых домов, а также 2844 приусадебных участка и два низководных моста в Хабаровском крае и Еврейской АО, сказали в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, отрезанными остаются десять населенных пунктов в Приморском крае.

Как уточнили в пресс-службе, в течение суток оказались подтоплены девять населенных пунктов и 237 жилых домов, 737 приусадебных участков в них. "В тоже время освободились от воды один населенный пункт c 39 жилыми домами в Приморском крае и три населенных пункта с тем же количеством домов в Хабаровском крае", - сказали в МЧС.

В двух пунктах временного размещения находятся 17 человек, в том числе пять детей, отметили в министерстве.

Спасатели доставляют и оказывают материальную и адресную помощь пострадавшему населению. К ликвидации последствий паводка привлечены более 2 050 человек и 582 единицы техники, добавили в пресс-службе МЧС.