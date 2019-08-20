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Микрофинансовые организации обяжут регистрировать сайты в доменной зоне ru или рф

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские микрофинансовые организации (МФО) должны будут регистрировать свои официальные сайты в российской доменной зоне, соответствующая норма содержится во внесенном в Госдуму правительством законопроекте.

Поправки в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В свою очередь микрокредитные компании (МКК) проект закона не обязывает иметь сайты. Но те организации, которые уже имеют сайты, обязаны будут перевести их в российскую доменную зону.

Действующее законодательство не обязывает микрофинансовые организации (МФО, куда относятся как МФК, так и МКК) иметь сайт, указывается только, что копия правил предоставления микрозаймов должна быть размещена "в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети интернет".

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Ранее Госдума приняла ряд законов, которые ужесточают работу МФО в России, в частности, МФО будет запрещено выдавать кредиты под залог жилья.

В конце мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что институт МФО должен остаться, но он нуждается в ужесточении регулирования: необходимо внесение поправок в Уголовный кодекс и запрет на работу сайтов нелегальных кредиторов. "Я знаю, где-то обсуждалось, что надо запретить в принципе микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов", - сказала глава ЦБ. По ее словам, предполагается усилить работу во взаимодействии с правоохранительными органами. "Здесь просим вашей поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность нелегальных кредиторов", - сказала Набиуллина, обращаясь к депутатам.

Законопроект о праве ЦБ на внесудебную блокировку сайтов был принят Госдумой в первом чтении в январе.

ЦБ РФ МФО МФК

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