Неизвестные отравили зверей в калужском центре реабилитации диких животных

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиция в Калуге проводит проверку в связи с возможным отравлением зверей в местном центре реабилитации диких животных, сообщает пресс-служба городского УМВД. По результатам будет принято процессуальное решение.

Речь идет об инциденте в центре реабилитации диких животных "Феникс" в Калуге. Ранее его представители в соцсетях распространили информацию о том, что неизвестные проникли на территорию, отравили нескольких зверей, а черно-бурых лисиц выпустили из клеток. При этом охранник ничего не слышал, камеры видеонаблюдения ничего не показали, собаки не лаяли, из чего был сделан вывод, что это кто-то, ранее здесь уже неоднократно бывавший.

"На очереди, скорее всего, волки и еноты. Мы не можем рисковать и ждать, пока полиция найдет преступника. Центру реабилитации нужна помощь в перевозке животных на соседнюю территорию, огороженную забором. Там обитает знаменитая медведица Машка", - написала в обращении к добровольцам на официальной странице "Феникса" волонтер Наталия Судец.

Руководитель центра Вероника Матюшина уточнила, что отравили двух рыжих лисят, готовившихся на выпуск. "Остальных выпустили, сбив замок. Ловим. Трупы (погибших животных - ИФ) повезем на анализ в Москву. Кто лисят выпускал, камера взяла. Он там больше не работает", - добавила Матюшина.

Она сделала предположение, что инцидент связан с деятельностью центра, так как ее не все одобряют.

Центр реабилитации диких животных "Феникс" существует в Калуге более 15 лет. Основан при школьном биологическом кружке. Сейчас располагает своей основной базой в городе. Его создатель - биолог с почти 40-летним стажем, преподаватель Вероника Матюшина. Центр занимается лечением, реабилитацией и содержанием диких животных.