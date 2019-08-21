В Пскове нашли холодильник XVII века

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника. Находка будет музеифицирована.

"Помимо фрагментов костей и глиняной утвари, в торце одноэтажной части была обнаружена интересная конструкция снаружи памятника - квадратный в плане приямок, а также следы закладки оконного проема, свидетельствующий о том, что в давние времена он использовался как небольшая дверь наружу", - говорится в сообщении. С учетом того, что это нашли в поварне, археологи предположили, что конструкцию использовали для хранения продуктов.

Поганкины палаты - каменное жилое, складское и производственное здание, построенное в 1670-х годах для купца Сергея Поганкина. В 1711 году, когда род Поганкиных угас, палаты сдали Главной провиантской канцелярии под склады, ведомство затем их выкупило. В 1900 году Николай II передал здание из ведения Военного министерства Псковскому Археологическому обществу под музей. Сейчас палаты признаны памятником истории федерального значения и включены в "Музейный квартал" Пскова.