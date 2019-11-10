В Пскове обнаружили "подпольное казино" XVII века

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Псковские археологи обнаружили "подпольное казино" второй половины XVII века, сообщает в воскресенье Археологический центр Псковской области.

В раскопе в центре Пскова на месте бывшей ТЭЦ найдена скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк - разновидности "Мельницы".

Как пояснили археологи, в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие.

По словам экспертов, в случае визита незваных гостей на игровое поле на скамью можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей, скрыв от чужих глаз. "В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождения псковичей", - поделились археологи.