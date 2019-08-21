Губернатор ЯНАО проехал по дорогам округа 1200 км и "запротоколировал каждую кочку"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проехал за рулем отечественного автомобиля 1200 километров по главной трассе региона и зафиксировал все недостатки дорожного полотна, сообщила его пресс-служба. С этой информацией он собирается добиваться ремонта дороги до конца своего губернаторского срока.

"Теперь разговор с дорожниками будет строиться по-другому. У меня запротоколирована каждая кочка. (...) в машине стояли камеры. (...) Если мне в следующем году скажут, что ее (кочки - ИФ) не было, я отмотаю все эти 1,2 тысячи км и скажу: "Нет уж, она была" - и будем исправлять", - заявил он.

Для контроля за качеством ремонта губернатор планирует заказывать экспертизу в лаборатории. По ее результатам администрация будет решать вопрос о дальнейшем сотрудничестве с подрядчиками.

Поездка Артюхова продолжалась восемь дней. Он проехал на LADA XRAY от Салехарда до Ноябрьска, посетив 11 населенных пунктов и проведя семь встреч с их жителями. Вместе с ним в поездке были директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков и журналист региональной телерадиокомпании. Губернатор вел видеодневник поездки и выкладывал его в соцсетях. За эт о время у него появилось 4,5 тысячи новых подписчиков.