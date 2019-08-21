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Что произошло за день: среда, 21 августа

Миллион за ошибку в электронном голосовании, подожженный человек в Москве и разные мнения в G8 о возвращении России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Завершена укладка "Северного потока 2" на финском участке газопровода. Как заявил Владимир Путин в ходе визита в Финляндию, завершение строительства газопровода будет зависеть, прежде всего, от европейских партнеров.

- СМИ узнали, какие условия Париж поставил России по возвращению в G8. Как выяснила журналист Le Monde, это прогресс в урегулировании кризиса в Донбассе и имплементации "Минских соглашений". Однако в тот же день премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и Берлин солидарны в том, что пока о таком возвращении говорить рано.

- Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей. Как сообщили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму, директор французского института криптологии указал, что длина ключа защиты системы голосования слишком мала. Это замечание учли, и сейчас тестируется новый ключ.

- Генпрокуратура попросила обратить 6,3 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина в доход государства. Адвокат экс-начальника второго отдела Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ не смог прокомментировать иск надзорного ведомства.

- Московским пенсионерам пообещали поднять минимальную пенсию. Сергей Собянин заявил, что это возможно, поскольку растут доходы, подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль. В 2019 году неработающий московский пенсионер получает минимум 17,5 тыс. рублей.

- Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney. Права на фильмы про супергероя принадлежат Sony, а Disney договорился об "аренде" персонажа для участия в фильмах о вселенной Marvel. Студии зашли в тупик в переговорах об условиях новой сделки, в частности, по поводу распределения выручки от кассовых сборов.

- Злоумышленник поджег мужчину на юге Москвы. ЧП произошло на Касимовской улице в районе Бирюлёво Восточное. Задержаны двое подозреваемых. По предварительным данным, местный житель сделал замечание выпивавшему на лавочке мужчине. Затем он облил его горючим и поджег.

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