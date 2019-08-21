Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей

Это криптограф из Франции Пьеррик Годри

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Директор французского института криптологии Пьеррик Годри может получить 1 млн рублей за то, что он нашел слабые места системы электронного голосования в Москве, которую хотят применить на выборе в Мосгордуму. Это заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По его словам, штаб переписывается с Годри каждый день. Недавно эксперт указал штабу, что длина ключа защиты системы голосования слишком мала и есть риск, что ее взломают. Это замечание учли, и сейчас тестируется новый ключ, рассказал Венедиктов.

"Если взлома не будет, Годри получит от нас миллион рублей за внесение пользы в российскую систему электронного голосования",- пообещал он.

Годри также предложили стать наблюдателем на этих выборах.

По словам Венедиктова, два первых теста позволили выявить и исправить много недостатков в системе электронного голосования. 21 августа - день третьего тестирования, оно проходит с 8 утра до 20:00. В 15:00 штаб планирует создать в системе аварийную ситуацию с отключением интернета, компьютеров и экранов на 15 минут. Голосование несмотря на это продолжится и система должна учесть голоса избирателей, поступившие во время сбоя, объяснил он.

Ранее Венедиктов говорил, что на третьем тестировании явка избирателей на полдень составила 27,8%, в том числе 32% - в Чертанове, 28% - в Зеленограде, а в Бибиреве и Лианозове - 31,5%. Участникам эксперимента предложили голосовать за появление в их районах веток скростного трамвая, бассейнов, велосипедных дорожек, зоопарков, магазинов и так далее.