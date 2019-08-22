В Челябинской области девочка погибла от удара током, пытаясь спасти брата

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Челябинской области 21 августа в больницу доставили двух детей с электротравмой. По предварительным данным, шестилетний мальчик схватился рукой за провод заземления, проходивший по участку частного дома, его 12-летняя сестра попыталась брата спасти и тоже получила удар током. Девочка умерла, мальчик - в реанимации, сообщила пресс-служба областного главка СК.

Трагедия произошла, когда дети гуляли во дворе после дождя. Провод проходил по опоре ЛЭП.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Региональное издание "U74.ru" уточняет, что это случилось в поселке Кисегачинский Сосновского района.