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Школьницы избили девочку-инвалида в Нижнем Новгороде

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины избиения девочки-инвалида группой подростков в одном из районов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по городу в пятницу.

Как отмечается, проверку начали после того, как с заявлением в полицию обратился "законный представитель ребенка". Процессуальное решение будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы. Она установит степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее местные СМИ распространили сюжет об инциденте в Ленинском районе города. Сообщалось, что группа школьниц подросткового возраста оскорбляла и избивала руками и ногами девочку-инвалида с задержками в умственном развитии. Видео расправы нападавшие выложили в интернет.

Это не первый случай подростковой жестокости в Нижнем Новгороде за последние несколько месяцев. В конце июля группа несовершеннолетних с травматическим оружием, палками и камнями беспричинно совершила несколько нападений на прохожих в одном из спальных микрорайонов. Местные жители также обращались в полицию, по инцидентам проводится проверка.

Нижний Новгород

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