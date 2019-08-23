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В сочинском зоопарке родился 5-сантиметровый белый кенгуренок с розовыми глазами

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Белый кенгуренок появился на свет в зоопарке санатория "Октябрьский" в Сочи.

Как рассказала "Интерфаксу" директор санатория Ольга Заславская, рост новорожденного кенгуренка составил 5 см. Он сразу же забрался в сумку матери.

По словам директора, ранее у этой пары рождались кенгурята, но белый и с розовыми глазами появился впервые.

Имя малышу еще не придумали, сделать это предложили гостям зоопарка. Среди вариантов - "Саша" и "Валя", у которых есть и женская, и мужская формы, а пол нового обитателя зоопарка пока не известен.

"Необычным вариантом стало имя "Джедай", так как кенгуренок напомнил кому-то киногероя магистра Йоду", - рассказала Заславская.

Сочи

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