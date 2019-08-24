Российские подлодки провели пуски баллистических ракет на полигонах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Запущенные с подлодок "Тула" и "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море ракеты "Синева" и "Булава" поразили цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ.

"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий"", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка", - сказали в военном ведомстве.

"В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.

"Юрий Долгорукий" - головная подлодка в проекте "Борей". Спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". В конструкции АПЛ проекта "Борей" применены новейшие достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств, а также уникальные технические решения, улучшающие гидродинамику корпуса и значительно снижающие шумность.

"Юрий Долгорукий" был заложен на "Севмаше" в 1996 году. Спущен на воду в апреле 2007 года. Принят в состав ВМФ 10 января 2014 года вместе с ракетным комплексом "Булава". Входит в 31-ю дивизию подводных сил Северного флота в Гаджиево.

Субмарина проекта 667БДРМ "Тула" была построена на предприятии "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область) в 1987 году. 5 ноября зачислена в состав Северного флота. 21 августа 1995 года крейсер получил наименование "Тула" в связи с установлением шефских связей с администрацией Тульской области. В ходе службы крейсер прошел несколько сотен тысяч миль, выполнив десятки пусков межконтинентальных баллистических ракет. В 2018 году подлодка вернулась в строй после ремонта.

Межконтинентальная многоступенчатая РСМ-54 ("Синева") с разделяющейся головной частью является лучшей ракетой по своим энергомассовым характеристикам. Её параметры не превзойдены до сих пор. В 2008 году на стратегических командно-штабных учениях "Стабильность-2008" РСМ-54 поставила рекорд дальности полёта для баллистических ракет, преодолев более 11 тыс. км.

МБР Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей". Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.