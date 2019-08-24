Умер прославившийся в 1990-е переводчик фильмов Юрий Живов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Умер переводчик-синхронист Юрий Живов, чей ставший известным благодаря авторскому одноголосому переводу фильмов на видеокассетах в начале 1990-х.

Как сообщает в субботу телеканал "Рен-ТВ", Живова не стало 22 августа. Ему был 61 год.

Телеканал "360" со ссылкой на двоюродного брата Живова отмечает, что причиной смерти переводчика стала болезнь почек. Похороны пройдут в воскресенье на Хованском кладбище.

Живов родился в Москве 9 мая 1958 года. Он окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. С 1993 года на волне популярности зарубежных фильмов, которые распространялись на пиратских видеокассетах, Живов начал заниматься авторскими переводами. Вскоре его голос стал одним из самых узнаваемых наряду с Андреем Володарским и другими переводчиками-синхронистами. Особенностью переводов того времени было то, что их приходилось делать спонтанно, на ходу, без предварительной подготовки текста.

На счету Живова, в частности, переводы мультфильмов "Аладдин" и "Том и Джерри", сериал "Твин Пикс", фильмы "Любовник леди Чаттерлей", "Вой", "Исповедь чистильщика окон", "Индиана Джонс: Последний крестовый поход".