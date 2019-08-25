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В Кабардино-Балкарии турист при спуске с тарзанки сорвался в ущелье

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Прыжок с тарзанки привел к срыву туриста в ущелье в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в воскресенье.

По данным спасателей, информация о происшествии поступила в 17:20. Как рассказали в МЧС, в Чегемском ущелье со склона горы при спуске с тарзанки (роупджампинг) сорвался турист из Новороссийска.

На его поиски выдвинулось девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров сообщил журналистам, что, по предварительным данным, сорвавшийся джампер не подает признаков жизни.

Кабардино-Балкария КБР Новороссийск МЧС

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