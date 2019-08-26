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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу бывшего секретаря петербургского суда

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Александра Эйвазова - бывшего секретаря петербургского суда, обвинявшегося в России в воспрепятствовании правосудию, в части превышения сроков содержания под стражей. Уведомление о жалобе было направлено российскому правительству. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Эйвазова Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения "Команда 29".

"В ходе процесса, в результате которого, напомню, мой подзащитный был оправдан, суд и следствие допустили грубое нарушение - срок содержания Александра Эйвазова под стражей был продлен свыше предельного срока содержания для обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Теперь внимание на это нарушение обратил Европейский суд по правам человека", - заявил Павлов.

Александр Эйвазов устроился в Октябрьский суд Санкт-Петербурга секретарем судебного заседания в октябре 2016 года. По словам самого Эйвазова, в суде он столкнулся с постоянными нарушениями закона, в том числе и со стороны судей. Уже в декабре он уволился и направил несколько десятков жалоб о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении некоторых должностных лиц суда в МВД, СК, прокуратуру и другие органы.

В августе 2017 года Эйвазов был арестован, ему предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность суда. По версии следствия, Эйвазов, пытаясь навредить конфликтовавшей с ним судье, специально недооформил ряд документов. Бывший секретарь заявлял, что не закончил и не подписал протокол по одному из дел, поскольку сначала находился на больничном, после чего сразу уволился из суда и посчитал, что подписать протокол задним числом, не являясь сотрудником суда, будет нарушением закона.

Суд первой инстанции признал Эйвазова виновным и приговорил к году и 10 месяцам колонии-поселения. В ноябре 2018 года Санкт-Петербургский Городской суд пересмотрел приговор первой инстанции и полностью оправдал Эйвазова.

"Правозащитный Мемориал" признал Эйвазова политзаключенным, а Amnesty International - узником совести.

Александр Эйвазов

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