Двух экс-полицейских будут судить за фиктивное оформление в Москве 64 тыс. мигрантов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дело двух бывших сотрудников московской полиции, а также шестерых их соучастников, ставивхших на учет нелегальных мигрантов в Новой Москве, направлено в суд, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По версии следствия, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое полицейских, работавших в органах миграционного учета УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу, и их 58-летняя родственница создали преступное сообщество, в которое вовлекли других участников - помимо двух экс-полицейских в деле фигурируют еще шесть человек, которые не работали на госслужбе. Следствие выяснило, что они за взятку в размере более 44 млн рублей фиктивно поставили на миграционный учет по месту пребывания более 64 тысяч иностранцев.

Бизнес бывших сотрудников МВД по незаконному оформлению мигрантов вскрылся, когда следователи начали расследовать против одного из экс-полицейских дело о попытке купить наркотики в крупном размере.

Фигуранты дела в зависимости от роли каждого обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, даче и получении взятки, организации незаконной миграции, отмывании денег и попытке приобретения наркотиков. Один из фигурантов признал вину и помог следствию, его будут судить в особом порядке. Некоторые соучастники преступлений еще не пойманы, следователи устанавливают их личности.