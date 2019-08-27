В России модернизируют 60 аэропортов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов.

"На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов", - сказал глава государства.

Новый аэропорт Путин назвал замечательным подарком городу. Гендиректор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский сообщил Путину, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 млн человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 миллиона человек.

"Этот аэропорт занимает особое место, имея в виду, что он построен в чистом поле точно так же, как Платов в Ростове. Прекрасно, было меньше полумиллиона пассажиров (пассажиропоток в старом аэропорту Саратова), теперь даже на полтора (миллиона) вторую очередь планируют построить", - отметил Путин.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил президенту, что "РЖД" планируют проложить к аэропорту железнодорожную ветку с пассажирским терминалом и траволатором.

Строительство аэропорта Гагарин - совместный проект РФ, области и частного инвестора - УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Путин в апреле 2012 года поручил Минтрансу РФ помочь с его финансированием. Проект реализовали в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость проекта, по данным облправительства, составила 22 млрд рублей.