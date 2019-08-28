Поиск

В Самаре почти полсотни человек отравились суши

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - 48 случаев острых кишечных инфекций зарегистрировано у клиентов доставки суши Farfor в Самаре, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Результаты исследований показали, что причиной заболевания стали сальмонеллы.

По данным Роспортебнадзора, работа ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" приостановлена с 24 августа. Во время проверки в заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Сейчас специалисты проверяют продукты, входящие в состав роллов.

Минздрав Самарской области уточняет, что 30 человек, в том числе семь детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще 18 клиентов ресторана получили легкое отравление и лечатся амбулаторно.

Самара

Новости

Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг

Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг

Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине

В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
Дело Михаила Абызова

Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей

Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей

Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Второго погибшего нашли под завалами в Новосибирске

СП "GM-АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей из-за падения продаж

СП "GM-АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей из-за падения продаж

"Ъ" предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');