В Самаре почти полсотни человек отравились суши

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - 48 случаев острых кишечных инфекций зарегистрировано у клиентов доставки суши Farfor в Самаре, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Результаты исследований показали, что причиной заболевания стали сальмонеллы.

По данным Роспортебнадзора, работа ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" приостановлена с 24 августа. Во время проверки в заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Сейчас специалисты проверяют продукты, входящие в состав роллов.

Минздрав Самарской области уточняет, что 30 человек, в том числе семь детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще 18 клиентов ресторана получили легкое отравление и лечатся амбулаторно.