Казаки в Ульяновске пообещали вернуть демонтированную памятную табличку царскому генералу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заместитель окружного атамана Волжского казачьего войска Павел Чувилин намерен добиваться восстановления демонтированной в Ульяновске памятной таблички генерал-лейтенанту белой армии Владимиру Каппелю. Об этом Чувилин сообщил "Коммерсанту".

Мемориальная доска Каппелю, инициатором установки которой и выступил заместитель атамана, располагалась у входа в межвидовой региональный учебный центр войск связи на улице маршала Красной армии Михаила Тухачевского. Чувилин заявил "Ъ", что собирается добиться установки памятной таблички в другом месте, согласовав это с администрацией города.

Чувилин объяснял выбор места для мемориальной доски тем, что ранее на месте учебного центра Минобороны располагался Литовский уланский полк, который полностью поддержал Каппеля во время Гражданской войны в 1918 году. Как заявил заместитель атамана "Ъ", в мэрии Ульяновска, куда он обратился с такой инициативой, сказали, что не возвражают против установки таблички.

Коллективное обращение по данному поводу с подписями представителей 21 общественной организации ("Российский общенародный союз", "Боевое братство", "Движение в поддержку политики президента РФ" и других) было направлено командованию Центрального военного округа (ЦВО). В Минобороны ответили, что оставляют решение этого вопроса на усмотрение командира учебного центра Александра Молчанова, который поддержал инициативу. В итоге мемориальная доска была торжественно открыта в сентябре 2018 года.

Однако уже через месяц депутат ульяновского заксобрания от "Коммунистов России" Максим Сурайкин заявил, что мемориал Каппелю "оскорбляет память жертв белого террора". Политик также предложил заксобранию принять заявление "с предложением демонтировать табличку". Кроме того, КПРФ провела акции протеста против установки этой таблички.

Совет ветеранов и выпускников Ульяновского училища связи (так раньше назывался учебный центр Минобороны) подал жалобу в военную прокуратуру Ульяновского гарнизона. Там заявили, что доску установили без согласования с Минобороны РФ и поэтому ее нужно демонтировать, что и было сделано 21 августа 2019 года. Сейчас она находится в помещении казачьего спортивно-культурного центра "Братина".