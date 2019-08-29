СКР проверит сообщения СМИ о пьяных врачах в Екатеринбурге, до смерти залечивших пациентку

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Екатеринбургские следователи начали проверку сообщений местных СМИ о гибели местной жительницы в одной из больниц города в результате неудачной операции.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил "Интерфаксу", что выясняются обстоятельства смерти пациентки.

Ранее местные СМИ сообщили, что женщина попала в госпиталь ветеранов войн с осложнениями после удаления зуба. У нее болели десны, началось воспаление шеи. В ходе операции трубку, которая подает кислород, врачи направили вместо трахеи в пищевод. В результате пациентка скончалась от гипоксии (недостаток кислорода - ИФ).

Как утверждают некоторые СМИ, проводившие операцию хирурги были пьяны.

В госпитале ветеранов войн "Интерфаксу" подтвердили, что пациентка после операции умерла от осложнения - отека гортани. Главный врач пояснил, что осложнения начались уже после операции.

Было проведено внутреннее расследование, комиссия в составе с главным анестезиологом минздрава Свердловской области пришла к выводу, что действия врачей были правильны.

Он также опроверг информацию о том, что врачи находились в нетрезвом состоянии в момент операции и направили трубку с кислородом вместо гортани в пищевод. Он подчеркнул, что разрыва пищевода или трахеи не было, это подтвердили патологоанатомы.

Бригада, которая оперировала погибшую женщину, продолжает работать в больнице.