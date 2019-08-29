Кубанской чиновнице отменили приговор по делу о печати 130 тыс. несуществующих газет

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Краснодаре отменили приговор бывшему руководителю департамента печати и средств массовых коммуникаций администрации Краснодарского края Ольге Гороховой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в аппарате суда.

Краснодарский краевой суд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу защиты и отменил приговор Ленинского районного суда. Уголовное дело Гороховой, обвиняемой по части 1 статьи 285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы), будет передано в прокуратуру Западного округа Краснодара, сказал сотрудник суда.

В июле Ленинский районный суд Краснодара приговорил экс-чиновницу к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

За что осудили чиновницу

Возглавляемый Гороховой департамент заключил контракт с типографией на выпуск информационных материалов о деятельности администрации края тиражом не менее 130 тыс. экземпляров, однако фактически - с целью создания видимости выполнения условий контракта - были напечатаны порядка 2,5 тыс. экземпляров.

По данным следствия, Горохова знала, что условия контракта не выполнены, но подписала документы, на основании которых издательству были неправомерно перечислены из регионального бюджета 4,5 млн рублей.

Первоначально следствие предъявляло чиновнице более тяжкое обвинение - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).

Помимо эпизода с печатью 130 тыс. экземпляров газет Гороховой вменяли также нецелевое расходование 31 млн рублей из краевого бюджета (пункт "б" части 2 статьи 285.1 УК РФ) по контракту с местной радиокомпанией. Следствие полагало, что часть оплаченных из бюджета услуг не относилась к предмету госконтрактов и не соответствовала требованиям технических заданий.

Горохова работала в должности руководителя департамента печати и средств массовой коммуникаций администрации края с июля 2013 года по май 2015 года. После увольнения со службы она возглавила издательство "Периодика Кубани".