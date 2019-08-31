Поиск

Дипакадемия МИД РФ подготовит цифровое будущее российской внешней политики

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Дипломатическая академия МИД РФ займется подготовкой цифрового будущего российской внешней политики, заявил новый ректор Дипакадемии Александр Яковенко в субботу "Интерфаксу".

По его словам, в ближайших планах - создание дипломатической цифровой библиотеки, дипломатического цифрового популярного словаря. "Дипломатический словарь будет доступен не только для российских дипломатов, но и для более широкой аудитории, интересующейся современными международными отношениями", - сказал Яковенко, который ранее занимал пост посла России в Великобритании.

"В ближайших планах, до конца года, создание цифровой платформы Дипакадемии DATFLEX, на которой дипломатам и студенческой аудитории будут представлены короткие лекции (15 минут) послов и других российских политиков по ключевым проблемам международных отношений и развития современного мира", - добавил он.

Яковенко подчеркнул, что эти и другие новые направления деятельности Академии были одобрены министром иностранных дел Сергеем Лавровым непосредственно на их встрече.

Дипломатическая академия Александр Яковенко

Новости

Бортко подал в избирком Петербурга заявление о снятии с выборов

В России учредили Всемирный союз староверов

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась в его убийстве

Три самолета за ночь вынужденно сели в аэропорту Волгограда

Умер сооснователь арт-центра "Пушкинская, 10" Сергей Ковальский

Фамилию Бортко будут вычеркивать из бюллетеней "линейкой и ручкой"

Фамилию Бортко будут вычеркивать из бюллетеней "линейкой и ручкой"

Силуанов усмотрел основания снижать ключевую ставку ЦБ

Силуанов усмотрел основания снижать ключевую ставку ЦБ

Что произошло за день: пятница, 30 августа

Американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');