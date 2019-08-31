Дипакадемия МИД РФ подготовит цифровое будущее российской внешней политики

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Дипломатическая академия МИД РФ займется подготовкой цифрового будущего российской внешней политики, заявил новый ректор Дипакадемии Александр Яковенко в субботу "Интерфаксу".

По его словам, в ближайших планах - создание дипломатической цифровой библиотеки, дипломатического цифрового популярного словаря. "Дипломатический словарь будет доступен не только для российских дипломатов, но и для более широкой аудитории, интересующейся современными международными отношениями", - сказал Яковенко, который ранее занимал пост посла России в Великобритании.

"В ближайших планах, до конца года, создание цифровой платформы Дипакадемии DATFLEX, на которой дипломатам и студенческой аудитории будут представлены короткие лекции (15 минут) послов и других российских политиков по ключевым проблемам международных отношений и развития современного мира", - добавил он.

Яковенко подчеркнул, что эти и другие новые направления деятельности Академии были одобрены министром иностранных дел Сергеем Лавровым непосредственно на их встрече.