СПЧ попросил прокуратуру провести проверку в связи с задержанием Азара

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру Москвы в связи с задержанием журналиста "Новой газеты" муниципального депутата Ильи Азара.

Совет просит столичную прокуратуру провести проверку по данному факту и проинформировать о принятых мерах, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ во вторник.

Обеспокоенность Совета вызвали сообщения о том, что в результате задержания Азара его двухлетняя дочь, находящаяся в квартире, на несколько часов осталась без присмотра. По мнению правозащитников, "в данных действиях сотрудников полиции есть признаки преступления, предусмотренные статьей 125 (оставление в опасности - ИФ) Уголовного кодекса РФ".

Ранее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали Азара. Он отметил, что у полиции есть четкие инструкции, как действовать в подобных случаях, и они могли бы подождать мать ребенка или связаться с соцзащитой. Омбудсмен отметил, что полицейские не связывались ни с соцзащитой, ни с органами опеки.

По его данным, это не первый случай, когда ребенок после задержания родителей остается один. Он считает, что пора в связи с этим принять меры, и пообещал отслеживать ситуацию.

Ранее в прокуратуру Москвы такую же жалобу направила адвокат Азара Татьяна Молоканова, сообщил правозащитный проект "Апология протеста". По мнению Молокановой, полицейские оставили ребенка в опасности.

Азара задержали около 21:00 2 сентября, когда он был дома вдвоем с ребенком 2017 года рождения. Как утверждает адвокат, журналист несколько раз говорил, что дома спит малолетний ребенок и нужно дождаться кого-то, кому было бы можно его перепоручить, но полицейские это проигнорировали и увезли его в ОВД "Красносельский". Когда жена Азара вернулась домой, ребенок спал в открытой квартире один.

На Азара составили административный протокол о повторном нарушении правил организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Журналист участвовал в организации акций в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных.

В тот же вечер, 2 сентября, в Москве были задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин. Всех троих ночью отпустили из полиции.