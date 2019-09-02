В Москве задержали Любовь Соболь

Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщается в твиттере "Навальный. Live".

"Сразу после выпуска программы "По фактам" Любовь Соболь задержали и повезли за город, в сторону города Троицк. На связь она не выходит уже больше часа", - говорится в сообщении.

"Интерфаксу" связаться с Соболь также не удалось.

Как утверждает в своем твиттере оппозиционер Алексей Навальный, полиция в понедельник вела за Соболь наблюдение.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов относительно этой информации.

Ранее в понедельник был задержан активист ФБК Николай Ляскин. В отношении него составили административный протокол по ч. 5 ст. 20.2 о нарушении правил организации митинга. После подписания обязательства о явке в суд его отпустили из ОВД.

Также задержан был журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Хамовников Илья Азар. Он заявил, что его забрали с лестничной площадки собственного дома, несмотря на то, что дома один остался двухлетний ребенок. Позднее в "Новой газете" сообщили, что к ребенку вернулась домой жена Азара.